Mansur Yavaş Atatürk'ün mirasına sahip çıktı
Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1936’da hizmete giren Çubuk Barajı ve Atatürk Evi’nin eski görüntüsünden eser kalmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi mirasa sahip çıktı ve 26 yılın çöpünü temizledi, onardı.
Ankara'nın su ihtiyacının karşılanması için Ulu Önder Atatürk'ün talimatıyla 1936'da hizmete giren ve 1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildikten sonra bakımsız bırakılıp, harabeye dönen Çubuk Barajı ve Atatürk Evi, 29 Ekim'de hizmete açılıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaptığı temizlik çalışmalarıyla barajdaki 26 yılın çöpünü temizledi, bakımsızlıktan çürüyen Atatürk Evini de onardı.
Başkan Mansur Yavaş, Atatürk tarafından kullanılan Atatürk Köşkü'nde yapılan tadilat çalışmaları tamamen tamamlandığını söyledi ve ekledi: “Artık köşkte o döneme ait tarihi nitelikte resimler sergilenecek.”
Çubuk 1 Baraj Gölü'nün çehresi de değişirken çevre mahallelere de yayılan kötü koku da kalmadı. Mansur Yavaş, barajın ve Atatürk Evi'nin halini görünce 29 Temmuz'da çalışma başlatmış ve bu alanın temizleneceğini ve Atamızın mirasına sahip çıkılacağının sözünü vermişti.
"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKTIK…"
Başkan Mansur Yavaş, “Atatürk'ün mirasına sahip çıkma sözümüzü tuttuk. Ankara'mızın hiçbir değeri artık kaderine terk edilmeyecek” dedi.
BARAJDA PİKNİK ALANLARI YÜRÜYÜŞ YOLLARI OLACAK
Cumhuriyet'in ilk barajı olan Çubuk 1 Baraj Gölü mesire alanı olarak da kullanılacak. 413 bin metrekarelik bir alana sahip Çubuk-1 Barajı, piknik alanları, yürüyüş yolları ve oyun alanları ile Başkentliler için en büyük açık yeşil alanlardan biri olacak.
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