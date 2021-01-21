Mansur Yavaş 'EYT' sözünü tuttu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) genel sağlık sigortası primlerini ödemeye başlayacaklarını duyurdu. Yavaş, ''Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara’da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından seçimden önce emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yanında olacaklarına dair söz verdiklerini hatırlatan Yavaş, genel sağlık sigortası primlerini yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlayacaklarını duyurdu.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
“Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara’da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz” bilgisini vererek “daima yanınızda olacağız”
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