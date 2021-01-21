Mansur Yavaş 'EYT' sözünü tuttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) genel sağlık sigortası primlerini ödemeye başlayacaklarını duyurdu. Yavaş, ''Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara’da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz'' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 21:02
Mansur Yavaş 'EYT' sözünü tuttu
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Sosyal medya hesabından seçimden önce emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yanında olacaklarına dair söz verdiklerini hatırlatan Yavaş, genel sağlık sigortası primlerini yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlayacaklarını duyurdu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara’da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz” bilgisini vererek “daima yanınızda olacağız”


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