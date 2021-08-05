Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nu ağırladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nu ABB'de ağırladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 13:57
Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nu ağırladı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesinde ağılandıklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Sosyal medya hesabından Mansur Yavaş'a yanıt veren Ekrem İmamoğlu ise, "Kıymetli Başkanımız Mansur Yavaş''a ev sahipliği için teşekkürler. Birliğimiz ve dayanışmamız her konuda devam edecek" dedi.

İşte o paylaşımlar:



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