Mansur Yavaş itfaiye erine 'online' kız istedi

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:03

Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları için farklı illerden itfaiye ekipleri desteğe gitti. Ankara İtfaiyesi'nden Emre Çivi de yaklaşık 10 gündür Muğla'da yangınla mücadele eden çok sayıda insandan biri oldu.

Emre Çivi'nin yangınla mücadelede olduğu günlerde gerçekleşen isteme töreninde kendisi ve ailesi yerine kızı ABB Başkanı Mansur Yavaş istedi.

Görüntüleri paylaşan Çivi, "Ben Ankara İtfaiyesinden Emre Çivi. 10 gündür Muğla ilimizdeki orman yangınlarına müdahale için bölgede çalışıyorum. Biz sahada çalışmamızı yaparken benim ve ailem adına canlı yayına katılarak isteme merasimimi gerçekleştiren Sayın @mansuryavas06 Başkanımızın ellerinden öperim" ifadesini kullandı.

Ben Ankara İtfaiyesinden Emre Çivi. 10 gündür Muğla ilimizdeki orman yangınlarına müdahale için bölgede çalışıyorum. Biz sahada çalışmamızı yaparken benim ve ailem adına canlı yayına katılarak isteme merasimimi gerçekleştiren Sayın @mansuryavas06 Başkanımızın ellerinden öperim. pic.twitter.com/zkM4DxAFPh — Emre Çivi (@EmreCivi) August 10, 2021

Yavaş ise paylaşımı alıntılayarak, "Gözlerinden öperim Emre. Fedakarlıklarınız için size çok minnettarım. Sana ve Ferhan kızıma bir ömür mutluluklar dilerim. Allah tamamına erdirsin" diye yazdı.

Gözlerinden öperim Emre. Fedakarlıklarınız için size çok minnettarım.



Sana ve Ferhan kızıma bir ömür mutluluklar dilerim. Allah tamamına erdirsin?? https://t.co/xhBXmZVMt6 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 10, 2021



