Mansur Yavaş itfaiye erine 'online' kız istedi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Ankara İtfaiyesi'nden Emre Çivi için 'online' kız isteme merasimi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:03
Mansur Yavaş itfaiye erine 'online' kız istedi
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Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları için farklı illerden itfaiye ekipleri desteğe gitti. Ankara İtfaiyesi'nden Emre Çivi de yaklaşık 10 gündür Muğla'da yangınla mücadele eden çok sayıda insandan biri oldu.

Emre Çivi'nin yangınla mücadelede olduğu günlerde gerçekleşen isteme töreninde kendisi ve ailesi yerine kızı ABB Başkanı Mansur Yavaş istedi.

Görüntüleri paylaşan Çivi, "Ben Ankara İtfaiyesinden Emre Çivi. 10 gündür Muğla ilimizdeki orman yangınlarına müdahale için bölgede çalışıyorum. Biz sahada çalışmamızı yaparken benim ve ailem adına canlı yayına katılarak isteme merasimimi gerçekleştiren Sayın @mansuryavas06  Başkanımızın ellerinden öperim" ifadesini kullandı. 

Yavaş ise paylaşımı alıntılayarak, "Gözlerinden öperim Emre. Fedakarlıklarınız için size çok minnettarım. Sana ve Ferhan kızıma bir ömür mutluluklar dilerim. Allah tamamına erdirsin" diye yazdı.



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