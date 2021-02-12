Mansur Yavaş koronavirüs aşısı oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş koronavirüs aşısı oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs aşısı olduğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.
"Sıramın gelmesiyle ben de aşımı yaptırdım" diyen Yavaş şu paylaşımı yaptı:
"Sıramın gelmesiyle birlikte ben de Covid-19 aşımı yaptırdım. Bu vesileyle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Salgını bir an evvel geride bırakmamız ve sağlıklı günlere kavuşmamız dileğiyle."
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