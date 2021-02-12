Mansur Yavaş koronavirüs aşısı oldu

12 Şubat 2021 Cuma, 16:34

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs aşısı olduğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

"Sıramın gelmesiyle ben de aşımı yaptırdım" diyen Yavaş şu paylaşımı yaptı:

"Sıramın gelmesiyle birlikte ben de Covid-19 aşımı yaptırdım. Bu vesileyle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Salgını bir an evvel geride bırakmamız ve sağlıklı günlere kavuşmamız dileğiyle."