Mansur Yavaş koronavirüs aşısı oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş koronavirüs aşısı oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2021 Cuma, 16:34
Mansur Yavaş koronavirüs aşısı oldu
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs aşısı olduğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

"Sıramın gelmesiyle ben de aşımı yaptırdım" diyen Yavaş şu paylaşımı yaptı:

"Sıramın gelmesiyle birlikte ben de Covid-19 aşımı yaptırdım. Bu vesileyle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Salgını bir an evvel geride bırakmamız ve sağlıklı günlere kavuşmamız dileğiyle."


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