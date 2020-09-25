Mansur Yavaş uyarmıştı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde vaka sayısında korkutan artış
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Covid-19 nedeniyle takip süreci devam eden personel sayısının 981'e yükseldiğini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Belediyedeki koronavirüs vakalarına dikkat çeken Gültekin, şu ifadeleri kullandı;
“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde COVİD-19 nedeniyle takip süreci devam eden personel sayısı, tüm tedbirlerimize ve gayretlerimize rağmen 981’e yükselmiştir. Vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığı için tüm birimlerimizde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması devam etmektedir”
BAŞKAN YAVAŞ UYARMIŞTI
Ankara’da son günlerde artan vaka sayısıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uyarıda bulunmuştu.
Belediye Meclisi toplantısında konuyu gündeme getiren Yavaş, “Belediye koronadan kırılıyor onu söyleyeyim size. Belediyede alınan tedbirlerden dolayı değil. Daha bugün beni karşılayan koruma bir saat sonra corona çıktı” ifadelerini kullanmıştı.
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