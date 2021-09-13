Mansur Yavaş'a önemli ödül

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2021 Pazartesi, 22:37
Mansur Yavaş'a önemli ödül
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Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.

Yavaş videolu paylaşımında, "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde: 


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