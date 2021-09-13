Mansur Yavaş'a önemli ödül
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandı.
Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.
Yavaş videolu paylaşımında, "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.
Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:
2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 13, 2021
Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/Eh5iwX9Xbg
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