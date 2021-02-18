Mansur Yavaş'ı eleştiren AKP'li Şamil Tayyar'a sert yanıt
AKP'li Şamil Tayyar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kar yağışı sebebiyle yaşanan kazaların fotoğrafını paylaşıp eleştirmek istedi. Yavaş'ı eleştirmeye çalışan Tayyar'a yanıt Alparslan Yılmaz'dan geldi.
AKP eski milletvekili, Şamil Tayyar, Ankara'da çekilen bazı fotoğraflarla Mansur Yavaş'ı eleştirmek istedi.
Tayyar, Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi olmayan ara sokaklardan fotoğraflar paylaşarak ''Mansur başkanım. İşin olmadığı halde rektöre bile mektup yazıp istifaya çağırdın, birkaç kamyon tuz dökmeyi beceremedin yine'' dedi.
''İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ALGI''
Tayyar'ın paylaşımı sonrasında tweeti alıntılayan BELTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, ''Ankara’da 25 ilçe belediyesinin 22’si sizin partinizden, attığımız resimlerde Büyükşehir’in yetkisi olmayan ara sokaklar, kimin işini yapmadığı ortada, işiniz gücünüz algı'' ifadelerini kullandı.
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