Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokakta kalan vatandaşlar için Ankaralılara çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2021 Salı, 16:22
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Mansur Yavaş, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Ankaralılara şu çağrıda bulundu:

Ankara'mızda hava sıcaklıkları bir hayli düştü. Kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil.

Bu soğuk günlerde, sokakta kalan vatandaşlarımızı Başkent 153 hattımızdan lütfen bize bildirin.

Kalacak yeri olmayan hemşehrilerimizin ABB çatısı altında daima yeri hazır olacak.



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