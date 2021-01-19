Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli çağrı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokakta kalan vatandaşlar için Ankaralılara çağrıda bulundu.
Mansur Yavaş, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Ankaralılara şu çağrıda bulundu:
Ankara'mızda hava sıcaklıkları bir hayli düştü. Kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil.
Bu soğuk günlerde, sokakta kalan vatandaşlarımızı Başkent 153 hattımızdan lütfen bize bildirin.
Kalacak yeri olmayan hemşehrilerimizin ABB çatısı altında daima yeri hazır olacak.
Ankara'mızda hava sıcaklıkları bir hayli düştü. Kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 19, 2021
Bu soğuk günlerde, sokakta kalan vatandaşlarımızı Başkent 153 hattımızdan lütfen bize bildirin.
Kalacak yeri olmayan hemşehrilerimizin ABB çatısı altında daima yeri hazır olacak. pic.twitter.com/o4dj2fJrAV
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