Mansur Yavaş'tan Fırat Yılmaz Çakıroğlu paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümünün 6 yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2021 Cumartesi, 10:41
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ege Üniversitesi'nde  çıkan olaylarda hayatını kaybeden Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu ölümünün 6 yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Fırat’ı ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" diyen Mansur Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Fırat Yılmaz Çakıroğlu bugün yaşasaydı öğretmen olacaktı. Kendi gibi mert ve yiğit çocuklar yetiştirecekti.

Fırat’ı ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, vaktiyle bir Fırat varmış, var olsun. #FıratYılmazÇakıroğlu"


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