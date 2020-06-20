Mansur Yavaş'tan 'kadına yönelik şiddet'e karşı mesaj
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadına yönelik şiddet olaylarının artışına dikkat çekerek bir mesaj paylaştı.
23 yıllık evliliği boyunca şiddet gördüğü eşinden ayrılmak isteeken şiddet gören ve kanıyla, "Beni Ragıp vurdu, üzülmeyin, kurtuldum" yazan Nurtaç Canan'ı hatırlatn Yvaşa, eşit yaşam hakkına vurgu yaptı.
"Kadınların kendi kanıyla sesini duyurmaya çalıştığı acı günlerden geçiyoruz" diyen Mansur yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eşit yaşam hakkı konusunda hepimize büyük görevler düşüyor. Biz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların her alanda yanında olmaya devam edeceğiz."
Kadınların kendi kanıyla sesini duyurmaya çalıştığı acı günlerden geçiyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 20, 2020
Eşit yaşam hakkı konusunda hepimize büyük görevler düşüyor.
Biz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların her alanda yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/YnvqsrTIxp
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