Mansur Yavaş'tan 'kadına yönelik şiddet'e karşı mesaj

20 Haziran 2020 Cumartesi, 22:02

23 yıllık evliliği boyunca şiddet gördüğü eşinden ayrılmak isteeken şiddet gören ve kanıyla, "Beni Ragıp vurdu, üzülmeyin, kurtuldum" yazan Nurtaç Canan'ı hatırlatn Yvaşa, eşit yaşam hakkına vurgu yaptı.

"Kadınların kendi kanıyla sesini duyurmaya çalıştığı acı günlerden geçiyoruz" diyen Mansur yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşit yaşam hakkı konusunda hepimize büyük görevler düşüyor. Biz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların her alanda yanında olmaya devam edeceğiz."