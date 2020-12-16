Mansur Yavaş'tan servisçi esnafına destek

16 Aralık 2020 Çarşamba, 15:51

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan meslek gruplarına destek olmaya devam ediyor.

BİR AY BOYUNCA GÜNLÜK OLARAK KİRALANDI

Sektörlerin yaşadığı mağduriyeti en aza indirmek için dayanışma çalışmalarına imza atan Yavaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nı görevlendirerek servisçi esnafına destek olunmasını istedi.

Servisçi esnafına destek olunması için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın görevlendirildiği öğrenilirken servis araçlarının günlük 450 TL’den kiralandığı ve bu araçların bir ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını taşıyacağı bildirildi.

135 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞACAK

Ankara’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan nohut, konserve kavurma ve 300 TL’lik alışveriş kartları için taşıma hizmeti verecek olan servisçiler, BELSO Soğuk Hava Deposu’nda muhafaza edilen sosyal yardım paketlerini teslim aldılar. Bir ay boyunca hizmet verecek olan servisçi esnafı. kent genelinde yaşayan 135 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak, ihtiyaçlarını dağıtacak. Bu destek sayesinde hem servisçi esnafının pandemi sürecinde ekonomik yönden rahatlayacağını hem de ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara genelinde yaşayan 163 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza alışveriş kartı, kavurma ve nohuttan oluşan sosyal yardımlarımıza devam ediyoruz. Pandemi döneminde hayatları zorlaşan vatandaşlarımıza bir nebze olsun kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Alışveriş kartı, kavurma ve nohuttan oluşan sosyal yardımlarımızı, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile yaptığımız sözleşmeyle 1 ay boyunca merkez ilçelerde yaşayan 135 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımızla buluşturacağız.”

SERVİSÇİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Okulların kapanmasıyla iş ve gelir kaybı yaşayan özellikle okul servisçileri, Başkan Yavaş'a başlattığı destek projeleri için teşekkür etti.