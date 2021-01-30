Mansur Yavaş duyurdu: 35 farklı meydanda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da 35 farklı meydanda ücretsiz internet hizmeti sağlayacaklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2021 Cumartesi, 13:40
Mansur Yavaş duyurdu: 35 farklı meydanda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz.

35 farklı meydanda 2.362.000 m²'lik alana ücretsiz Wİ-Fi hizmeti vereceğiz.

Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²'lik alana ücretsiz internet sağlayacağız." 


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