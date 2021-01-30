Mansur Yavaş duyurdu: 35 farklı meydanda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti

30 Ocak 2021 Cumartesi, 13:40

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz.

35 farklı meydanda 2.362.000 m²'lik alana ücretsiz Wİ-Fi hizmeti vereceğiz.

Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²'lik alana ücretsiz internet sağlayacağız."