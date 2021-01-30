Mansur Yavaş duyurdu: 35 farklı meydanda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da 35 farklı meydanda ücretsiz internet hizmeti sağlayacaklarını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz.
35 farklı meydanda 2.362.000 m²'lik alana ücretsiz Wİ-Fi hizmeti vereceğiz.
Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²'lik alana ücretsiz internet sağlayacağız."
İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 30, 2021
35 farklı meydanda 2.362.000 m²'lik alana ücretsiz Wİ-Fi hizmeti vereceğiz.
Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²'lik alana ücretsiz internet sağlayacağız.https://t.co/wJcrNPNb9n pic.twitter.com/1hs74AJAqE
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- AKP'li başkan istifa etti
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'zorunlu aşı' açıklaması
- Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!
Video Haberler
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
- Haliç'te can pazarı, o anlar kamerada
- Motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada
- Prof. Dr. Turan: Biraz daha zamana ihtiyacımız va
- Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sürpriz
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- AKP'li başkan istifa etti
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'zorunlu aşı' açıklaması
- Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!