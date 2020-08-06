Manukyan’ın tek mirasçısı olan oğlu Kerope Çilingir hayatını kaybetti

06 Ağustos 2020 Perşembe, 13:40

Manukyan’ın mirası, Kerope Çilingir ile kızı Dora Çilingir’i mahkemelik yapmıştı.

Annesi Matild Manukyan’dan milyonlarca liralık miras kalan Kerope Çilingir’in geçtiğimiz yıl kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Çilingir ile yaptığı evliliğe karşı çıkan Dora Çilingir (50), babasının Neslihan Çilingir ile yaptığı evliliğin iptalini istemiş, babasına vasi ataması için de dava açmıştı.

BABA KIZ MAHKEMELİK OLMUŞTU

Dora Çilingir, babasının evlenmeye engel olacak derecede akıl sağlığının ve ayırt etme gücünün olmadığını ileri sürerek Neslihan Çilingir’in babasının servetine konmak için gizlice nikah kıydığını ileri sürmüştü.

Kerope Çilingir ise kızının hiç tasvip etmediği babaannesinin mesleğini mafya desteği ile sürdürmeyi planladığını ve kendisi ölmeden mirasına konmak istediğini iddia etmişti.

GÜVENLİKLİ DİYE HASTANE ODASINDA YAŞIYORDU

Kerope Çilingir 2 yıl önce kaldığı otel odasında bilinci kapalı bulunarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Mesane tümörü, hipernatremi ve depresyon tanılarıyla yatarak tedavi görmeye başlayan Kerope Çilingir, annesinin mirası nedeniyle mafya tarafından tehdit ediliyordu. Çilingir güvenlikli olduğu gerekçesiyle yaşamını hastane odasında geçiriyordu.

ANNESİNDEN BİNLERCE TAŞINMAZ KALDI

Matild Manukyan 2001’de hayatını kaybettiğinde arkasında tek mirasçısı olarak Amerika’da yaşayan oğlu Kerope Çilingir’i bıraktı.

Annesinden binlerce taşınmaz ve 220 ticari taksi plakası kalan Kerope Çilingir, genelev işletmelerini kapattı.

Çilingir’in bu sektörden çıkması ve milyonlarca liralık miras kalması kötü niyetli kişilerin hedefi haline getirdi.

Annesinden kalan sayısını bilmediği taşınmazlar bir takım kişilerce işgal edildi.