Maradona da koronavirüs
Maradona'nın avukatı Matias Morla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun 24 saat içinde kendilerine ulaşacağını duyurdu. Buna karşın İspanyol basınında yer alan haberlere göre Maradona'nın testi pozitif çıktı.
Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'ya şüphe üzerine koronavirüs testi yapıldı. Avukatı sonuçların 24 saat içinde açıklanacağını söylese de, İspanyol basınına göre Maradona pozitif çıktı.
Diego Maradona koronavirüs yakalanan bir sporcu ile temaslı olduğu gerekçesiyle covid19 testine tabi tutuldu. Maradona'nın evine giden sağlık ekibi efsane futbolcudan numune aldı.
NTV Spor'un aktardığına göre, Maradona'nın avukatı Matias Morla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun 24 saat içinde kendilerine ulaşacağını duyurdu. Buna karşın İspanyol basınında yer alan haberlere göre Maradona'nın testi pozitif çıktı.
Dünyaca ünlü eski futbolcunun durumuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor. 59 yaşındaki Maradona son yıllarda fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı.
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