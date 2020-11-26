Maradona'nın ardından: "Benim için ağlama Napoli"

26 Kasım 2020 Perşembe, 19:12

Maradona’nın futbolculuk kariyerinin en önemli dönemlerinden birisini geçirdiği Napoli, Arjantinli efsanenin ardından paylaştığı "Dünya bizden bir şeyler söylememizi bekliyor ancak yaşadığımız acıyı tarif edebilecek kelimeler yok. Şimdi sadece yas tutacağız" tweeti binlerce kez paylaşıldı.

Diego Maradona’nın vefatının ardından şampiyonluk yaşadığı eski kulübü Napoli, Arjantinli futbolcunun Napoli’de forma giydiği döneme ilişkin paylaşımlar yaparken birçok takım sosyal medya üzerinden Maradona’yı andı. Maradona’nın Napoli’de forma giydiği dönemde, ligdeki en büyük rakiplerinden olan Juventus, Maradona’nın 84/85 sezonunda Juventus’a karşı attığı golle taziyelerini iletirken,

Barcelona, "Her şey için teşekkürler, Diego. Rahat uyu" ifadelerini kullandı.

Maradona’nın Arjantin’deki kulübü Boca Juniors yaptığı paylaşımda, "Sonsuza kadar teşekkürler, daima Diego!’’ mesajını paylaştı.

Serie A’daki birçok kulüp Maradona’nın ligde forma giydiği döneme ilişkin paylaşımlar yaparken, Napoli’nin yaptığı paylaşımların altına birçok Napoli taraftarı şu mesajları bıraktı:

"Napoli, tüm tarihi boyunca kazandığı her şeyi onunla kazandı. Her şey için teşekkürler Diego"

"Bir sonraki Napoli maçında herkes 10 numara giymeli ve 10 numaralı forma emekli edilmeli. Rahat uyu Diego"

"Birçok çocuğa ve bu şehre ilham kaynağı oldun. Yaşattığın her şey için sonsuz teşekkürler"