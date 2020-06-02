Mardin'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
İl Emniyet
Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının
talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerince bir ev ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda
arasında Roma, Bizans, Osmanlı ve Lidya'nın da yer aldığı çeşitli
dönemlere ait el yazması kitap, 33 altın, gümüş ve bronz sikke, 10 yüzük,
23 küpe, 4 metal mühür, 2 kolye ucu, topraktan yapılmış pipo, insan
figürlü bronz heykel başı ve taş ikonu ele geçirildi.
Mardin Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede, ele geçirilenlerin tarihi eser niteliğinde olduğu belirlendi.
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı