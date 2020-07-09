Mardin'de ikna yöntemiyle 1 PKK'li terörist teslim oldu
Mardin'de jandarmanın ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nin Suriye'deki barınma alanlarında kaçan 'Hevler' kod adlı Menal İbrahim adlı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşılıp ikna ederek teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
İstihbarat Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 2015 yılında terör örgütün katılan 'Hevler' kod adlı Menal İbrahim, PKK'nin, Suriye'nin Kamışlı bölgesindeki barınma alanlarında kaçarak, Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı'na silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu.
Teröristin, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun devam ettiği bildirildi.
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