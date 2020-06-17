Mardin'in köyleri 35 gün sonra icra yoluyla suya kavuştu

17 Haziran 2020 Çarşamba, 19:02

DEDAŞ’ın ödenmeyen borçları gerekçe göstererek elektrikleri tek faza indirmesinin ardından Mardin’in Kızıltepe ilçesinde birçok köy susuz bırakıldı. Koronavirüs salgının ortasında suları kesilen 7 köy, yürütmenin durdurulması için dava açtı.

Independent Türkçe'nin haberine göre köylülerin avukatı Ali Aydemir’in dava dilekçesinde “Köylerdeki 3 faz elektrik bağlantısının teke düşürüldüğü ve içme suyu dağıtımı için 3 faz elektrik gerektiği” belirtildi. 1 ayı aşkın süredir 40 köye elektrik ve su verilemediği ileri sürülen dilekçede, Kovid-19 tehdidi altındaki köylülerin taşıma suyla ihtiyaçlarını karşılayamadıkları anlatıldı.

Davaya bakan Kızıltepe Asliye Hukuk Mahkemesi Kovid-19 salgın tehdidini de dikkate alarak Tosunlu, Çiçekli, Arıklı, Alakuş, Taşlıca, Yumurcak ve Kaşıklı köylerine yeniden 3 faz elektrik verilmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verdi.

"KÖYLÜLER TEHLİKEYE ATILDI"

İhtiyati tedbir kararına rağmen DEDAŞ’ın tek faz elektrik vermeyi sürdürmesi üzerine köylüler kararın uygulanması için icra yoluna başvurdu.

Kızıltepe İcra Müdürlüğü ekipleri jandarma eşliğinde köylere giderek elektrik bağlantılarının üç faza çıkarılmasını sağladı.

Köylülerin avukatı Aydemir, “Dağıtım şirketinin bu hukuk tanımaz tutumu binlerce çiftçiyi ve ailesini Kovid-19 salgınında tehlikeye atmıştır. Köylerde bulunan su kuyuları çalışmadığından ciddi salgın ihtimali ortaya çıkmıştır. Binlerce insan 35 gündür bidonlarla taşıdıkları suyla yaşamaya çalışıyor. Şirket, kanunun ve mahkemenin üzerinde değildir. Mahkeme kararlarının gereğini kendileri yerine getirmezse bile icra kanalıyla bu kararlar uygulanmaya devam edecektir” dedi.