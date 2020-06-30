Mario Levi ile Hatıralara Yolculuk

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Mario Levi’nin hayat kesitlerine yer verilen programda, Levi, son bir iki yılda verimli bir dönemine girdiğini belirterek İstanbul’un 7 ayrı semtinde ve haftanın 7 günü gerçekleşen 7 romanlık bir proje üzerinde çalıştığını söyledi. Şu ana kadar Kadıköy ve Şişli kitaplarını yayınlayan yazarın ekim ayında Eminönü kitabı raflarda olacak.

Her pazar saat 14.00’te Şişli Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan “Hatıralara Yolculuk” programının sonraki konuğu Zeynep Oral olacak.