Mario Levi ile Hatıralara Yolculuk
Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen Faruk Şüyün’ün hazırlayıp sunduğu “Hatıralara Yolculuk” programının bu pazarki konuğu yazar Mario Levi oldu.
Mario Levi’nin hayat kesitlerine yer verilen programda, Levi, son bir iki yılda verimli bir dönemine girdiğini belirterek İstanbul’un 7 ayrı semtinde ve haftanın 7 günü gerçekleşen 7 romanlık bir proje üzerinde çalıştığını söyledi. Şu ana kadar Kadıköy ve Şişli kitaplarını yayınlayan yazarın ekim ayında Eminönü kitabı raflarda olacak.
Her pazar saat 14.00’te Şişli Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan “Hatıralara Yolculuk” programının sonraki konuğu Zeynep Oral olacak.
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