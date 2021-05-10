Marmara’da deniz salyasından mağdur olan balıkçılar destek bekliyor

10 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Sayıları 17 bine ulaşan kayıtlı küçük balıkçılar adına konuşan İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, müsilajın 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerinin motorlarına zarar verdiğini belirtti. Kartal, müsilaj sebebiyle balıkçıların ağlarını kaybettiklerini ve geliri aylık 3 bin TL olan balıkçının, 20 bin TL’yi bulan zararı 3 yılda ancak telafi edebileceğini vurguladı.

DESTEK BEKLİYORLAR

Gebze- Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi ve Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Ali Sarı da şöyle konuştu:

“Balıkçı arkadaşlara kooperatif olarak maddi yardımda bulunuyoruz. Uzun vadede ödeyecekleri faizsiz krediler veriyoruz. Evlerine erzak alabilmeleri için de market çeki verdik. Birbirimize destek olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz.”

Üsküdar Su Ürünler Kooperatifi Başkanı Ahmet Erol Domaç ise yeşil ruhsatlı balıkçıların faizsiz kredilerle desteklenmesini istedi ve “Geçen yıl bu vakitler günlük 15 kiloya yakın balık tutuyorduk. Şimdi 3 kilo bile tutmak zor” dedi.