Marmaray'da aktarma indiriminin kaldırılmasına tepki: "Ağzımızı kapattık diye susacak değiliz"

01 Aralık 2020 Salı, 17:21

Öğrenci Faaliyeti sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Marmaray askı eylemi: Krizin sorumlusu sizsiniz. Üniversiteliler olarak, Marmaray'da indirimli aktarmanın devletin isteğiyle kaldırılmasına karşı askı eylemi gerçekleştirdik. Krizin sorumlusu sizsiniz, faturayı halka kesmenize karşı ağzımızı kapattık diye susacak değiliz!" diyerek indirimin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Marmaray'da askılara asılan yazılarda ise, "Devletin isteği ile Marmaray'da indirimli aktarma kaldırıldı. Durak sayısı farketmeksizin herkes 7 TL ödeyecek" yazıyor.

NE OLMUŞTU?

Marmaray’da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi, TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldı. İBB’nin geçen hafta UKOME’ye getirdiği aktarmanın devam etmesi yönündeki teklif, merkezi yönetim temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedildi.

Böylece Marmaray'da seyahat eden İstanbullular, ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7,00 TL ücret ödeyecek. Marmaray'dan sonra metro ve otobüs gibi diğer toplu ulaşım araçlarında yapılan yolculuklarda ise aktarma indirimi devam edecek.