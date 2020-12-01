Marmaray'da aktarma indiriminin kaldırılmasına tepki: "Ağzımızı kapattık diye susacak değiliz"
Marmaray’da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi, TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldı. Öğrenci Faaliyeti söz konusu aktarma indiriminin kaldırılmasını, Marmaray'da askılara yazı asarak protesto etti.
Öğrenci Faaliyeti sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Marmaray askı eylemi: Krizin sorumlusu sizsiniz. Üniversiteliler olarak, Marmaray'da indirimli aktarmanın devletin isteğiyle kaldırılmasına karşı askı eylemi gerçekleştirdik. Krizin sorumlusu sizsiniz, faturayı halka kesmenize karşı ağzımızı kapattık diye susacak değiliz!" diyerek indirimin kaldırılmasına tepki gösterdi.
Marmaray'da askılara asılan yazılarda ise, "Devletin isteği ile Marmaray'da indirimli aktarma kaldırıldı. Durak sayısı farketmeksizin herkes 7 TL ödeyecek" yazıyor.
NE OLMUŞTU?
Marmaray’da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi, TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldı. İBB’nin geçen hafta UKOME’ye getirdiği aktarmanın devam etmesi yönündeki teklif, merkezi yönetim temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedildi.
Böylece Marmaray'da seyahat eden İstanbullular, ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7,00 TL ücret ödeyecek. Marmaray'dan sonra metro ve otobüs gibi diğer toplu ulaşım araçlarında yapılan yolculuklarda ise aktarma indirimi devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
- Mayo sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Savcılığın takipsizlik kararına Kaftancıoğlu'ndan itiraz
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li belediye Masterchef’e para ödemiş
Video Haberler
- Köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı
- Ekrem İmamoğlu Adalar için tarih verdi!
- Eşini 5 yerinden bıçakladı!
- Koronavirüsten kurtulmanın tek yolunu açıkladı
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
- Mayo sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Savcılığın takipsizlik kararına Kaftancıoğlu'ndan itiraz
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li belediye Masterchef’e para ödemiş