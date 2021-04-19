Marmaris Belediye Başkanı gelir-gider tablosunu belediyeye astı
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin bir yıllık gelir-gider tablosunu hizmet binasına astırdı.
Marmaris’te 2019 yılında belediye başkanı seçilen Mehmet Oktay, belediyeyi şeffaflık anlayışıyla yöneteceklerini belirterek 2020 yılına ait belediyenin gelir ve giderlerini belediye binasına afiş şeklinde asarak halkla paylaştı. Belediye binasına asılan afişte, belediyenin gelirleri, giderleri, borç durumu kalem kalem aktarıldı.
Afişe göre Marmaris Belediyesi'nin 2020 yılı geliri 124.288.879,75 lira olurken, gideri ise 124.288.879,75 lira olarak gerçekleşti. Belediyenin 12.186.687,77 liralık devreden borcu bulunurken, banka bakiyesi düştükten sonra kalan borcun ise 5.678.330,4 olduğu belirtildi.
"HALKIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTUYORUZ"
Başkan Oktay yaptığı açıklamada daha çağdaş ve sorunlarından arınmış Marmaris hayaliyle teslim aldıkları görevi, şeffaf ve sosyal belediyecilik sözünü tutarak sürdürdüklerini belirtti. Oktay, “Belediye Başkanlığı görevine geldiğimiz günden bugüne şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Göreve başladığımız günden bugüne canlı yayınla gerçekleştirdiğimiz meclis toplantılarımızda da zaman zaman bu bilgileri verdik. Son olarak gelir gider tablomuzu belediyemizin ön cephesine asarak halkımızın takdirine sunduk. Şeffaf belediyecilik sözümüzün arkasında durmaya, söz verdiğimiz gibi attığımız her adımın hesabını halkımıza vermeye devam edeceğiz” dedi.
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