Marmaris'te depreme dayanıksız belediye binası yıkılıyor
70’li yılların başında otel olarak inşa edilen, 1990 yılında ise belediye binasına dönüştürülen Marmaris Belediyesi hizmet binasının deprem riski nedeniyle yıkımına başlandı.
İzmir depremi sonrasında testler yapılan Marmaris Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın deprem riski taşıdığı belirlenmiş ve bina geçtiğimiz aylarda boşaltılmıştı. Marmaris Belediyesi birimleri İçmeler, Marmaris Merkez ve Armutalan’daki binalarda hizmet vermeye başlamıştı. Binanın yıkımına Cuma günü başlandı.
"SON KEZ İÇERİ GİRDİ"
Yıkım öncesi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay son kez binaya girerek incelemelerde bulundu. “Marmaris’e uzun yıllardır hizmet veren ana binamızda birçok mesai arkadaşımızın acısıyla tatlısıyla anısı oldu” diyen Oktay, “Ancak depreme dayanıksız olduğu için boşaltmak zorunda kaldık. Çünkü olası bir depremde ne çalışanlarımızın ne de vatandaşımızın hayatını riske atabilirdik. Çok kısa bir sürede organize olarak tüm birimlerimizin taşınmasını sağladık” diye konuştu.
"YAPILMASI GEREKİYORDU"
Yıkımın bir yandan hüzün verdiğini söyleyen Oktay, “Burası tüm Marmaris halkının hafızasında yer edindi. 3 belediye başkanına ev sahipliği yaptı. Sadece çalışanların değil birçok kişinin anısı vardır. Ancak dediğimiz gibi hüzün verse de can güvenliği için bu işlemi yapmamız gerekiyordu” ifadesini kullandı. Yaz sezonunda alanın boş kalacağını ifade eden Oktay, daha sonraki süreçle ilgili bilgi paylaşılacağını da sözlerine ekledi.
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