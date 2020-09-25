Marmaris’te lunapark tepkisi

25 Eylül 2020 Cuma, 09:50

Marmaris Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Tepe Mahallesi’ndeki lunapark projesi, huzurevinde kalanların tepkisine yol açtı. Huzurevinde yaşayan vatandaşlar, “Belediye bu projeden vazgeçsin. Gürültü değil, huzur istiyoruz” dedi. Marmaris Belediyesi, ağustos ayı meclis toplantısında içerisinde otoparkın da bulunduğu lunapark yapımı için karar aldı. Karar sonrası 9 bin metrekare üzerine Türkiye’nin en büyük lunapark ve dönme dolabı yapılması çalışmasına başlandı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Lunapark projesinin yapılmasına aynı bölgede oturan Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinleri karşı çıktı. Kurulacak dönme dolap ve diğer oyuncakların gürültü yapacağını belirten huzurevi sakinleri, “7 yıl önce yine buraya lunapark yapmak istediler. STK ve bizler karşı çıkmıştık. Şimdi yeniden gündeme geldi ve yapıyorlar. Biz bu gürültü içerisinde nasıl yaşayabiliriz. Burada 50 kişi kalıyor. Gece gündüz oyuncak sesleri ile oturamayız. Belediye başkanı bu projeyi başka yere yapmalı. Kentin ortasında, lunapark olur mu? Biz buraya sakinlik için, huzur için geldik. Proje tamamlanırsa bizim huzurumuz kalmaz” dedi. Marmaris Belediyesi yaptığı açıklamada, projenin yapımının devam ettiğini ve gerekli önlemlerin alındığını ifade ederek, “Lunapark alanının yakınında bulunan Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan büyüklerimizin ve çevre halkının rahatsızlık yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır. Yalıtım ve ses izolasyonu yapılacak olan alanda gençlerimiz eğlenirken, yaşlılarımız da rahatsızlık yaşamayacaktır” diye konuştu.



