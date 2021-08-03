Marmaris’te rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın devam ediyor
Muğla’nın Marmaris ilçesinde tekrar başlayan orman yangınları gece rüzgarın şiddetlenmesiyle artarak devam etti. Ormanlardan yükselen alevler geceyi aydınlattı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 28 Temmuz günü saat 13.10’da Armutalan Mahallesi’nde başlayan orman yangını devam ediyor.
Marmaris’e 30 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi’nde öğleden sonra tekrar alevlenen yangın, akşama doğru rüzgarın ters esmesiyle şiddetlendi. Gün battıktan sonra alevlerin daha görünür hale geldiği bölgede hava karardığı için karadan müdahale devam etti. Yangın işçileri ve itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve özel tekneler sahilden bölgedeki vatandaşları tahliye etti.
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