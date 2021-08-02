Son dakika: Marmaris Hisarönü'nde son durum: Hisarönü tahliye ediliyor

Marmaris yangınının 5. gününde alevler Hisarönü Mahallesini sararken, mahalle tahliye ediliyor.

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:54
Son dakika: Marmaris Hisarönü'nde son durum: Hisarönü tahliye ediliyor
Abone Ol google-news

Hisarönü Mahallesini saran alevler arasında kalan yerleşim yerlerinde insanlar canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Hayvanlarını kurtarmaya çalışanlardan; sırt çantasını kapan kişiye kadar herkes koşar adımlarla alevlerden kurtulmaya çalıştı.

Yangının acı tablosu objektiflere yansırken, bölgedeki yangınlar ve insanların tedirgin bekleyişleri devam ediyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler