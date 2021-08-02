Son dakika: Marmaris Hisarönü'nde son durum: Hisarönü tahliye ediliyor
Marmaris yangınının 5. gününde alevler Hisarönü Mahallesini sararken, mahalle tahliye ediliyor.
Hisarönü Mahallesini saran alevler arasında kalan yerleşim yerlerinde insanlar canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.
Hayvanlarını kurtarmaya çalışanlardan; sırt çantasını kapan kişiye kadar herkes koşar adımlarla alevlerden kurtulmaya çalıştı.
Yangının acı tablosu objektiflere yansırken, bölgedeki yangınlar ve insanların tedirgin bekleyişleri devam ediyor.
Video Haberler
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- Çökertme'de son durum: Tablo vahim
- İşte son seçim anketi
- O gece neler oldu öyle?
- Üniversite öğrencisi Azra katledildi
- 'Süper varyant' uyarısı
- Sorumluluğu belediyelere attı!
- Bahçeli'den yargıya Harekete geçin çağrısı