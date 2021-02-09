Mars helikopterinin son durağı Mars olmayacak

09 Şubat 2021 Salı, 17:44

“NASA’ya ait Perseverance keşif robotunun üzerinde bulunan uzay helikopteri, Mars’ta tespit edilen düz bir zemine iniş yapacak, ardından uzay helikopteri ayrılarak Mars'ta uçuş denemeleri gerçekleştirecek ve her denemede biraz daha yükseğe çıkmaya çalışacak…” Bu sözler, uzayın derinliklerinde yol almaya hazırlanan helikopterin başmühendisi Bob Balara’a ait…

Uçuş denemeleri tamamlandığında, iki araç birbirinden ayrılarak kendi görevlerine odaklanacak diyen Balara’ya göre, "Bu testler sırasında elde edilen veriler, uzak diyarları keşfetmek için gerekli olan bilimsel araçları taşıyabilecek daha büyük ve daha iyi uzay araçlarının hazırlanmasına zemin hazırlayacak."

İKLİM ŞARTLARINA KARŞI MÜCADELE

Bilim insanlarına göre, Mars'ta uçuş gerçekleştirmek için birçok zorluğun aşılması gerekiyor. Öncelikle Mars'ta hava o kadar soğuk ki hava sıcaklığı eksi 54 dereceye kadar düşebiliyor. Bu yüzden helikopter gücünün büyük bir bölümünü üzerinde bulunan elektronik aksamları ısıtmak için kullanıyor. Bilim insanları helikopterin soğuktan donmasını önlemek için onu çalışır durumda tutuyor. Helikopterdeki gücün sadece üçte biri havalanmak için kullanılıyor.

Bilim insanlarının aşması gereken bir başka problem de Mars atmosferinin Dünya'daki atmosfere oranla yüzde 99 daha ince olması. Bu problemi aşabilmek için helikopter pervanesinin standart bir pervaneden yaklaşık sekiz kat daha hızlı dönmesi sağlandı.