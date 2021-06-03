Mars: NASA'nın Perseverance uzay aracının Kızıl Gezegen'deki ilk 100 gününden fotoğraflar

03 Haziran 2021 Perşembe, 00:00

NASA/JPL-Caltech/ASU

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'de 100 günü geride bıraktı. Perseverance Mars'ta geçmişten kalan mikrobik yaşam izlerini, gezegenin ikliminin geçmişine dair verileri ve jeolojik yapısını araştıran uzay aracı, pek çok çarpıcı görüntüyü de aktardı.

Perseverance 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne iniş yapmıştı. Mars'ın ekvator çizgisinin hemen kuzeyinde yer alan ve çarpma sonucu oluşmuş bu krater 49 km çapında.

Ingenuity adı verilen ve başka bir gezegende uçurulan ilk araç olarak tarihe geçen küçük helikopter de bölgeden kuşbakışı görüntüler gönderdi.

NASA/JPL-Caltech/MSSS Ingenuity helikopterinden Perseverance uzay aracının görüntüsü - 6 Nisan 2021. Bu fotoğraf, Dünya'ya gönderilen 62 ayrı görüntünün birleştirilmesiyle elde edildi.

NASA/JPL-Caltech/MSSS Ingenuity helikopteri, uçuş için kalkışını uzay aracının alt kısmından yapmıştı

NASA/JPL-Caltech/ASU 1.8 kg ağırlığındaki helikopter, Mars'ın ince atmosferinde uçuş potansiyelini gösteren bir teknoloji olarak değerlendiriliyor

NASA/JPL-Caltech Ingenuity helikopteri 19 Nisan'daki ilk uçuşu ile başka bir gezegende uzaktan kontrollü ilk uçuş bakımından da tarih yazdı. Fotoğrafın ortalarında görülen araç, yerden 3 metre yükseğe çıkıp birkaç saniye çevrede uçuş yaptı.

NASA/JPL-Caltech Ingenuity 22 Nisan'daki ikinci uçuşunda havadan ilk görüntüleri kaydetti. 5 metre yükselen araç hafif eğim yaptı ve yana doğru 2 metre hareket ettikten sonra kalkış noktasına geri döndü. Görüntüde Perseverance'ın Mars yüzeyinde bıraktığı izler göze çarpıyor.

NASA/JPL-CALTECH Ingenuity helikopteri üçüncü uçuşunda Perseverance'ı Mars yüzeyinde görüntüledi. Bu esnada mini helikopter, araçtan 85 metre uzaktaydı ve 5 metre yükselmiş halde yatay uçuş halindeydi. Görüntüde helikopterin ayaklarından biri de görülüyor.

NASA/JPL-Caltech 7 Mayıs'taki beşinci uçuşunda Ingenuity 10 metre yükselip 129 metre yol aldıktan sonra iniş yaptı.

NASA/JPL-Caltech Bir ton ağırlığa sahip Perseverance, Jezero Krateri'ne iniş yaptıktan birkaç gün sonra, 4 Mart'ta ilk sürüşünü yaptı. Mars'ın yapısı, atmosferi ve çevre koşulları ile ilgili bilgi toplayacak birçok ileri teknoloji cihaz ile yüklenmiş halde...

NASA/JPL-Caltech/ASU Perseverance, Mars'ın jeolojik yapısı ile ilgili bilgi toplamasını sağlayan lazer ile donanımlı. 15 cm uzunluktaki bir kaya parçasının ortasındaki delik bu lazer cihazı ile açılmış.

NASA/JPL-Caltech/ASU Perseverance farklı kameralarla donanmış halde. Bu görüntü, aracın "sağ gözü" olarak nitelenen sağ Mastcam-Z kamerasından. Soldaki diğer kamera ile birlikte, insan gözünün gördüğüne benzer stereo görüntü alınmasını sağlıyor.

NASA/JPL-Caltech/ASU Perseverance'ın Mars'taki 6. haftasında aracın sol Mastcam-Z kamerası ile çekilmiş bu görüntü kamuoyu tarafından "Haftanın Fotoğrafı" seçilmişti.

NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS Bu görüntü, Perseverance'dan 2,5 km kadar uzaktaki Santa Cruz tepesine ait. Tepenin arkasında ufukta Jezero Krateri'nin kenarları görünüyor.

Perseverance'ın Kızıl Gezegen'de bir Mars yılı kalması planlanıyor. Bu yaklaşık iki Dünya yılına eşdeğer.