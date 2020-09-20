Mars'a giden Çin uydusu 155 milyon kilometre yol katetti

20 Eylül 2020 Pazar, 12:15

Zhang, uydunun, 18 Eylül Cuma günü itibariyle dünyadan 18 milyon kilometreden fazla bir uzaklıkta bulunduğunu, Doğu Çin eyaleti Fujian'ın başkenti Fuzhou'da düzenlenmekte olan Çin 2020 Uzay Konferansı'nda belirtti.

Uydu, şimdilik Yeryüzü'nün ve Ay'ın fotoğraflarını başarıyla Dünya’ya gönderdi ve yol ortasında ilk yörünge düzeltmesini ve taşıdığı yüklerin otomatik denetimini başarıyla gerçekleştirdi.

Çin, Mars yönündeki uydusunu 23 temmuz tarihinde uzaya gönderdi ve böylece ülkenin ilk gezegenler arası bağımsız misyonunu başlatmış oldu.

Bir adet yörüngede dolaşıcı, bir adet Mars yüzeyine inen araç ve bir adet arayıcı gezginden oluşan uydunun "Kızıl Gezegen" diye adlandırılan Mars'a Şubat 2021’de ulaşması bekleniyor.

Mars'a iniş tarihi, Tianwen-1 uydusunun Mars'ın yörüngesine oturmasından yaklaşık üç ay sonra, Mayıs 2021 için öngörülüyor.

Mars'ın çekim alanına varış ve gezegenin yüzeyine iniş süreçlerinin önemli güçlükler ve potansiyel riskler içerdiğine işaret eden Zhang, operasyonu yöneten mühendis ekibinin, uçuş planlarının kontrolüne ve araştırma uydusunun ön düzeltmelerine ilişkin planları inceden inceye gözden geçirdiğini de sözlerine ekliyor.