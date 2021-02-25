Mars’a iniş yapan uzay aracındaki 'gizli mesaj' çözüldü

25 Şubat 2021 Perşembe, 15:43

NASA yetkilileri, Perseverance adlı uzay aracındaki Mars’a iniş sırasında kullanılan paraşüte ikili bilgisayar kodu kullanılarak gizli bir mesaj eklendiğini açıkladı. Mesajın, uzay meraklıları tarafından çözülmesinin sadece birkaç saat sürdüğü belirtilirken paraşüte ayrıca görevin yürütüldüğü uzay merkezinin koordinatlarının da eklendiği açıklandı.

NASA’da çalışan uzay mühendisi Ian Clark, 21 metre genişliğindeki turuncu ve beyaz renklerdeki paraşüte ikili bilgisayar kodu kullanarak “Daha Büyük Şeylere Cesaret Et” (Dare Mighty Things) mesajını eklediğini belirtti. Ian Clark ayrıca, uzay görevinin yürütüldüğü Kaliforniya’nın Pasadena şehrinde bulunan Jet Motoru Laboratuvarı’nın koordinatlarını da eklediğini belirtti.

Bulmaca meraklısı Clark, bu fikrin iki yıl önce ortaya çıktığını söylüyor. Mühendisler, uzay aracının inişi sırasında paraşütün nasıl yönlendiğini anlayabilmek için farklı desenlerde bir kumaş istemiş. Bunu gizli bir mesaja çevirmenin çok eğlenceli olduğunu belirten Clark, perşembe günkü inişe kadar bu mesajı sadece altı kişinin bildiğini açıkladı. Clark, uzay meraklısı insanların bu mesajı çözmesinin ise sadece birkaç saat sürdüğünü belirterek, “Bir dahaki sefere biraz daha yaratıcı olmam gerekecek” dedi.