Marsh Dondurma ve Riff Cohen'den yeni single: 'Sukkar Sukkar'

07 Ocak 2021 Perşembe, 09:52

Marsh Dondurma grubu adını Maraş dondurmasından alıyor. Kudüs merkezli bandonun kurucusu Dotan Yogev, grubun ismini 16 yıl önce Türkiye ziyaretinde yediği dondurmadan esinle seçti. Marsh kelimesi aynı zamanda bando geleneğini ifade ediyor.

O zamandan beri 16 üyeli grup, Balkan, Afrika, Orta Doğu, ve caz müziğinden ilham alarak dünyanın dört bir yanında performans sergiledi. Dünya 2020'de Covid için kilitlendiğinde, grup performans göstermeyi bırakmak zorunda kaldı ve bu zamanı yeni bir EP kaydetmek için kullandı.

Nubian Ali Hassan Kuban'ın 70'lerde ünlenen "Sukkar Sukkar"ını yeniden yorumlayan bandoya, Cezayir ve Fas kökenli İsrailli şarkıcı Riff Coheneşlik etti.

Şarkının klibi,'kasvetli gerçekliğin ortasında bir yaşam kutlaması olarak', bir Kudüs hurdalığında, eve kapanma dönemleri arasında çekildi.

"Sukar Sukar"ın müzik videosu buradan izlenebilir: