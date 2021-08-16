Marsilya - Bordeaux maçında korkutan an!

Ligue 1'in ikinci haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, evinde Bordeaux ile karşılaştı. Mücadelenin ilk dakikalarında korkutan bir an yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:42
Marsilya - Bordeaux maçında korkutan an!
Abone Ol google-news

Milli yıldız Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, Ligue 1'in ikinci haftasında evinde Bordeaux ile karşılaştı. Cengiz, maça 11'de başladı.

Mücadelenin başlamasından bir kaç dakika sonra korku dolu anlar yaşandı...

6. dakikada Dimitri Payet serbest vuruşu kullanmak için hareketlenirken aniden durdu. O sırada Bordeaux barajında yer alan Samuel Kalu, bir anda yerde kaldı.

İki takım oyuncuları da hemen Kalu'nun çevresinde toplanırken, doktorlar sahaya çağrıldı. Kalu, sağlık ekipleri sahaya girer girmez ayağa kalktı.

Kalu, 2019'de bir Nijerya idmanında da bayılmıştı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler