Mars’taki ilk helikopter uçuşu için geri sayım başladı
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 8 Nisan'da Mars'ın üzerinde ilk kez helikopter uçuracağı tarih ertelendi. Uçuşun 11 Nisan'dan önce yapılamayacağı açıklandı. Söz konusu uçuş, Dünya dışında bir gezegende uçan ilk helikopter olacak.
Helikopter, NASA'nın Mars'taki yeni uzay aracı Perseverance'ın karnındaki bölmesinde, katlanmış halde Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı. Uzay aracı, 18 Şubat 2021'de Mars'ın Jezero Krateri'ne inmişti.
Ayaklarını açarak inişe hazır hale gelen Ingeunity, Dünya dışında bir gezegende uçan ilk helikopter olacak.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yaptığı açıklmaya göre, Mars'a gönderilen helikopter Ingenuity'nin 8 Nisan'da yapılması planlanan ilk uçuşu ertelendi.
Perseverance’ın içinde taşınan Ingenuity adlı 1,8 kilogram ağırlığındaki helikopterin, Mars’taki ilk uçuşu için 8 Nisan olarak planlanmıştı. Ancak NASA, söz konusu gezegendeki ilk uçuş tarihinin ertelendiğini duyurdu.
NASA’dan yapılan açıklamada, “Kalkış 11 Nisan'dan daha önce olmayacak ve veriler Dünya'ya 12 Nisan'da ulaşacak” ifadelerine yer verildi.
Ingenuity isimli 1,8 kilogramlık helikopter, Mars'taki yeni uzay aracı Perseverance'ın karnındaki bölmesinde 18 Şubat 2021'de Jezero Krateri'ne ulaşmıştı.
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