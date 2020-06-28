Martin Linnes Trabzonspor maçında zor!
Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Başakşehir maçının 79. dakikasında sakatlanarak yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı.
Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Başakşehir maçının 79. dakikasında sakatlanarak yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı.
Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir maçında Galatasaray’da Martin Linnes de sakatlanarak oyuna devam edemedi. Müsabakanın 78. dakikasında sakatlanan Linnes’in yerine Teknik Direktör Fatih Terim Şener Özbayraklı’yı görevlendirdi. 28 yaşındaki futbolcu sarı kart cezalısı olan Mariano’nun yerine maçta görev almıştı.
Lines'in Trabzon maçına yetişmesi bir hayli zor!
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