Martin Linnes'in annesi yaşamını yitirdi
Galatasaray, Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in annesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Martin Linnes'in annesi yaşamını yitirdi.
Galatasararay yaptığı paylaşımda "Futbolcumuz Martin Linnes'in değerli annesi Eva Døli Linnes'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Sevgili Martin ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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