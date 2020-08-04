Martta yapılması gerekirken ertelenen KPDK’de KESK ve Kamu-Sen yok sayıldı

04 Ağustos 2020 Salı, 06:00

Kurulda yer alan Türkiye Kamu-Sen ile KESK, Memur-Sen tarafından belirlenen gündemi görüşmek zorunda kalacak. KPDK, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplusözleşme Yasası ile düzenleniyor.

Yasaya göre kurul, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesini amaçlıyor.

KPDK NASIL TOPLANIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın başkanlığında düzenlenen toplantıya en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikalarının başkanları katılıyor.

Kurulda, kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konular da değerlendiriliyor. Yasaya göre kurulun her yıl mart ve kasım aylarında toplanması gerekiyor. Ancak bu yıl mart ayında salgın nedeniyle toplantı yapılmadı.

Kurulun önümüzdeki günlerde toplanması bekleniyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü. Yalçın, KPDK toplantısının bir an önce yapılmasını istedi. Memur-Sen, Memur-Sen’e bağlı sendikalar ile bakanlık tarafından oluşturulacak komisyonla KPDK’nin gündeminin belirlenmesini talep etti.

Yalçın’ın talebine olumlu yanıt veren Bakan Selçuk, KPDK için çalışmaların başlamasını ve gündemli KPDK konusunda tarihin netleştirilip sosyal tarafların bilgilendirilmesi için bakanlık bürokratlarına talimat verdi. Böylece KPDK’de hangi konuların ele alınacağı Memur-Sen ve bakanlık tarafından belirlenecek.

Kurulda yer alan diğer iki konfederasyon olan Türkiye Kamu-Sen ile KESK, Memur-Sen tarafından belirlenen konuları görüşmek zorunda kalacak. Bakanlığın son açıkladığı istatistiklere göre Türkiye Kamu-Sen’in 413 bin 339, KESK’in de 137 bin 606 üyesi bulunuyor.