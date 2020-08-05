MASAK Başkanı resmen görevden alındı!
MASAK Başkanı Osman Dereli Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Dereli fiilen geçen yıl görevi bırakmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Dereli fiilen geçen yıl görevi bırakmıştı.
Maliye Bakanlığında Hesap Uzman Yardımcısı olarak 1997 yılında göreve başlayan Dereli, 2008-2012 arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı olarak çalıştı. Dereli, 25 Eylül 2012’den bu yana Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Dereli Mart 2016 itibariyle MASAK başkanı olmuştu.
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