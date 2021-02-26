Masak'dan yeni tedbir

26 Şubat 2021 Cuma, 09:13

Bankalar ve sermaye piyasası kuruluşlarınca suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik kapsamında uygulanan basitleştirilmiş tedbirlerin kapsamında düzenleme yapıldı.

Tebliğ kapsamında "müşterinin kamu idaresi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu işlemler" için öngörülen tedbirler, 233 sayılı kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında kanun hükmünde kararname ile düzenlenmiş bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri için de uygulanacak.

Tebliğle ayrıca, teyit alınarak veya kimlik tespiti gerektirecek ödeme işlemleri kapsamında yer alan emeklilik sözleşmeleri, emeklilik planları ve hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemler, ön ödemeli kartlara ilişkin işlemler ve elektronik para ve ödeme kuruluşlarına ilişkin işlemler için öngörülen parasal hadler artırıldı. Düzenlemeler 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: Reuters