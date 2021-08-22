Maske tartışması büyüdü, otobüs karıştı
Kadıköy'den Pendik'e giden İETT otobüsündeki yolcu maskesini burnunun altına indirince diğer yolcular tepki gösterdi, otobüs karıştı.
Kadıköy'den Pendik'e giden 16 numaralı İETT otobüsünde, maskesini burnunun altında takan bir yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Önce uyarılan kişi maskesini düzeltmeyince otobüsteki diğer yolcularında tepkisiyle karşılaştı. Tartışmaya otobüsteki diğer yolcular da karıştı.
Bazı yolcular koronavirüs geçirdikleri halde maske takmaya devam ettiklerini söylerken, bazıları da hastanede tüm gün çalıştıkları halde maskelerini çıkarmadıklarını ifade etti. Maskesinin konuştukça kaydığını söyleyen kişi, kalabalığı ikna edemedi ve ortalık karıştı.
KAMERALARA YANSIDI
Maskesini çenesinin altında takan kişi ile otobüsten inmesini isteyen diğer yolcular uzun süre tartıştı. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
OTOBÜSTEN İNMESİNİ İSTEDİ
Öte yandan otobüs şöförü maskesini burnunun altında takan yolcunun otobüsten inmesini istedi. Ancak yolcu kabul etmeyerek devam etti.
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