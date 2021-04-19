Maske zorunluluğunun kalktığı İsrail’de halk plajlara akın etti
İsrail'de açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Nüfusun tamamının aşılandığı ülkede zorunluluğunun kaldırılması sonrası halk, plajlara akın etti.
İsrail, aşı firmalarıyla gerçekleştirdiği anlaşmalar sonucunda toplamda 24 milyon dozluk Covid-19 aşısı satın alarak, ülke genelinde aşılanması gereken nüfusunun yüzde 100’ünü aşılayan ilk ülke oldu.
Ülkede aşılama programı kapsamında 10 milyon 312 bin 947 doz aşı uygulandı.
Nüfusa oranla en fazla aşının yapıldığı ülkede 5 milyon 343 bin 94 kişi en az bir doz aşı olurken, tüm aşıları tamamlanan kişilerin sayısı 4 milyon 969 bin 853’e ulaştı.
MASKELER DE KALKTI
Dışarıda maske takma zorunluluğunu dünden itibaren kaldırdığı açıklanan ülkede nüfusun çoğunluğunun aşılanması ve corona virüs vakalarının düşmesiyle ülke genelinde maske kullanımını dış mekan için kaldırdı. Hafta sonu yükselen hava sıcaklığını fırsat bilen halk ise Tel Aviv’deki plajlara akın etti. Amatör kameraya yansıyan o görüntülerde plajların tıklım tıklım dolduğu görüldü.
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