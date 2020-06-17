Maskeli davetiye
Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan rehbere göre, nikâh ve düğün salonlarına maske takılarak girilecek, tören ve kutlamalar sürecinde de maske takılacak.
Oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi yapılmayacak. Davetiyelerde de maske uyarısı yer alması istendi. Rehberde, “Nikâh ve düğün salonlarında 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli. Ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmeli. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı” denildi.
7 KENTTE DAHA MASKE ZORUNLU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Bitlis ve Şanlıurfa’da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Yalova Pandemi Kurulu da kent merkezi ile ilçelerde, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Böylece toplam 43 ilde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
TAKIYORMUŞ GİBİ YAPMAYIN
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan maske uyarısı yaptı. “Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım” ifadesine yer verdi. Koca, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade etti. l ANKARA/Cumhuriyet
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