Maskesiz dışarı çıkmanın cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri?

17 Haziran 2020 Çarşamba, 23:47

Koronavirüs salgınında tedbir amacıyla alınan kararlardan birisi de maskesiz sokağa çıkma yasağı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Maske zorunluluğuna değinen Koca, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi. Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul, Ankara ve Bursa için maske takma zorunluluğu getirildi. Peki maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Maskesiz dışarı çıkmanın cezası ne kadar?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER

Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.