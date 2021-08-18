Mastercard duyurdu: Kredi kartlarında büyük değişim kararı
Mastercard, kredi ve banka kartlarında manyetik şeritlerin kullanımını aşamalı olarak kaldıracağını duyurdu.
Şirket, endüstrinin çipler ve temassız ödemeler gibi daha güvenli veya uygun alternatiflere doğru ilerlediği için önümüzdeki on yılda kredi ve banka kartlarında manyetik şeritlerin kullanımını aşamalı olarak kaldıracağını duyurdu. Mastercard, 1960'lara dayanan teknolojiyi aşamalı olarak kaldıran ilk ödeme ağı olacak.
The Verge'ün aktardığına göre, Mastercard, geçişin 2024'te, çipli kartların zaten yaygın olarak kullanıldığı Avrupa gibi bölgelerde yeni kartlarda artık gerekli olmayacağı zaman başlayacağını söyledi. Çip ödemelerinin benimsenmesinin daha yavaş olduğu ABD'de geçiş 2027'de başlayacak. 2029'dan itibaren manyetik şeritli yeni Mastercard banka veya kredi kartları gelmeyecek ve 2033 yılına kadar tamamen ortadan kalkacak.
Manyetik şeritler, kasiyerlerin kart ayrıntılarını kaydetmek için kullanmak zorunda olduğu düz yataklı baskı makinelerine (diğer bir deyişle “knuckle-busters”) göre büyük bir gelişmeydi. Ancak 1990'larda, kart sahibi ayrıntılarının kartlara gömülü küçük entegre devre çiplerinde daha güvenli bir şekilde tutulmasının yolunu açan küresel EMV çip standardı tanıtıldı. Günümüzde, yüz yüze kart işlemlerinin yüzde 86'sı küresel olarak EMV çipleri kullanıyor. Bunlar tipik olarak bir PIN kullanılarak doğrulanıyor. Ancak biyometrik parmak izi doğrulaması da daha güvenli bir alternatif olarak ortaya çıkıyor.
ABD, EMV çiplerini dünyanın geri kalanıyla aynı ölçüde benimsemedi. Geçen yıl, ülkede teknolojiyi kullanan yüz yüze kart işlemlerinin yüzdesi, benimsemeyi teşvik etme çabalarına rağmen yüzde 73 civarından daha düşüktü.
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