MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

15 Eylül 2021 Çarşamba, 12:14

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda mücadele etti. MasterChef yarışmacıları, dokunulmazlık oyununda pilav çeşitleri yaptı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Ardından, haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu öncesinde şefler, yedi çeşit pilav yapılacağını açıkladı. Oyunda arpa şehriyeli pilav, domatesli pilav, patlıcanlı pilav, meyhane pilavı, mantarlı kaşarlı pilav, içli pilav ve Özbek pilavı yapıldı. Şeflerin tadımları sonrasında ise oyunu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef ’de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Sekiz yarışmacı, eleme potasına girmemek için şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Bu oyunda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Zanna'nın imza tabağı maritozzo salato oldu. Şeflerin, yarışmacılara bu yemeği yapmaları için verdiği süre ise 50 dakika oldu.

Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Hasan, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

Şefler, sürenin sonunda Tunahan, Safanur ve Hasan’ın yaptığı yemeği başarılı buldu. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan ise Hasan oldu ve bireysel dokunulmazlığı almaya hak kazandı.

MASTERCHEF 2021’DE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan'ın eleme potasına gönderdiği isim Burcu oldu. Haftanın ilk eleme adayı Burcu olurken ikinci eleme adayı için konsey toplandı ve oylama yapıldı. Haftanın ikinci eleme adayı ise oylamada sonucunda adı en çok yazılan isim Mustafa oldu.