Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu sürprizi
En çok izlenen diziler arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde, Sezen Aksu'nun 'affet' şarkısı ilk kez yayınlanacak.
TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 2 Şubat akşamı yayınlanacak bölümünde Sezen Aksu sürprizi yaşanacak.
Salı günleri ekranlara gelen, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın yaptığı, senaryosunu Deniz Madaoğlu’nun kaleme aldığı ve Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönettiği Masumlar Apartmanı dizisi için; Sezen Aksu’nun bestelediği ve seslendirdiği “Affet” şarkısı, dizide yer alan Naci ve Safiye karakterlerinin geçmiş günlerine döneceği sahnelerde izleyici ile ilk kez buluşacak.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- AKP'li başkan istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim insanları 'Nipah virüsü' için uyardı
Video Haberler
- Haliç'te can pazarı, o anlar kamerada
- Motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada
- Prof. Dr. Turan: Biraz daha zamana ihtiyacımız va
- Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sürpriz
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
- Arkadaşını bıçakladı, camdan gazetecilere meyve uzattı
- AKP'ye oy veren 'sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
- Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- AKP'li başkan istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim insanları 'Nipah virüsü' için uyardı