Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu sürprizi

30 Ocak 2021 Cumartesi, 10:54

TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 2 Şubat akşamı yayınlanacak bölümünde Sezen Aksu sürprizi yaşanacak.

Salı günleri ekranlara gelen, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın yaptığı, senaryosunu Deniz Madaoğlu’nun kaleme aldığı ve Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönettiği Masumlar Apartmanı dizisi için; Sezen Aksu’nun bestelediği ve seslendirdiği “Affet” şarkısı, dizide yer alan Naci ve Safiye karakterlerinin geçmiş günlerine döneceği sahnelerde izleyici ile ilk kez buluşacak.