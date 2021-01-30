Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu sürprizi

En çok izlenen diziler arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde, Sezen Aksu'nun 'affet' şarkısı ilk kez yayınlanacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2021 Cumartesi, 10:54
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu sürprizi
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TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 2 Şubat akşamı yayınlanacak bölümünde Sezen Aksu sürprizi yaşanacak. 

Salı günleri ekranlara gelen, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın yaptığı, senaryosunu Deniz Madaoğlu’nun kaleme aldığı ve Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönettiği Masumlar Apartmanı dizisi için; Sezen Aksu’nun bestelediği ve seslendirdiği “Affet” şarkısı, dizide yer alan Naci ve Safiye karakterlerinin geçmiş günlerine döneceği sahnelerde izleyici ile ilk kez buluşacak.


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