Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı
Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı.
Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Farah Zeynep Abdullah'ın yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da yer aldı.
TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 8 Haziran'da sezon finali yapan dizi, 14 Eylül Salı akşamı yeniden izleyicisiyle buluşacak.
2. SEZONDA NELER OLUYOR
Dizinin merakla beklenen 38. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Sezon finali bölümünde trafik kazası geçirerek ölen İnci'nin yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da fragmanda yer aldı. İnci'nin ölümünden sonra büyük bir yıkım yaşayan Han, ailesinden uzaklaşarak tatil yapıyor. Ablası Safiye'nin durumunun ilerlemesini bile umursamayan Han, burada Melisa Şenolsun'un canlandırdığı isimle tanışıyor.
Video Haberler
- Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı
- 'Adil dünya' diyen Erdoğan'a 'torpil' göndermesi
- İlber Ortaylı'dan Mansur Yavaş'a: Efsanevi, heykellik...
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Almanya'dan kritik Sinovac aşısı kararı
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Olmayan bölüme yerleştirdiler
- Erdoğan'a dinletilen şarkının bestecisinden tepki
- Erdoğan'ı eleştiren kişi saldırıya uğradı
- Bitcoin'de tarihi dalgalanma: Tepetaklak oldu!