Matt Dillon bu yılki Venedik Film Festivali’nin jürisine katıldı

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:46

Venedik Film Festivali tarafından yapılan açıklamada, daha önce belirlenen Altın Aslan jürisinde yer alan Rumen yönetmen Cristi Puiu'nun çekilmesi üzerine yerine ABD’li aktör Matt Dillon’un jüriye dahil edildiği belirtildi. Matt Dillon şu sıralar zaten İtalya’da bulunduğu için yolculuk etmek zorunda da kalmayacak.

Festival yönetimi, Puiu'ya davetlerini kabul edip beklenmedik zorluklara rağmen hassasiyetlerini yerine getirme çabası için teşekkür ederken neden böyle bir değişikliğe gidildiği yönünde bir açıklama yapmadı.



SEBEP ‘MASKE’ AÇIKLAMASI MI?



Variety’nin haberine göre Cristi Puiu’nun ayrılmasının arkasında usta sinemacının Transilvanya Film Festivali’nde yaptığı açıklamalar olabileceği belirtiliyor. hatırlanacağı üzere Puiu 200 dakikalık “Malmkorg” filminin gösterimi sırasında “200 dakika boyunca maske takarak film izlemek insanlık dışıdır” demişti.



“Evet bir problem var, salgın var, virüs var ama yetkililerin tavrı da kabul edilecek gibi değil” diyen Puiu’ya çokça tepki gelmişti.



Venedik Film Festivali yönetimi ise COVID-19 önlemleri kapsamında “tüm gösterimlerde, hem kuyrukta beklerken hem de film izlerken maske takmak zorunludur” şartını getirmişti.



2 EYLÜL’DE BAŞLIYOR



Başkanlığını Avustralyalı aktris ve yapımcı Cate Blanchett’in üstlendiği 77. Uluslararası Venedik Film Festivali jürisinde; Matt Dillon'ın yanı sıra Avusturyalı yönetmen ve senarist Veronika Franz, Büyük Britanyalı yönetmen ve senarist Joanna Hogg, İtalyan yazar Nicola Lagioia, Alman yönetmen ve senarist Christian Petzold ile Fransız aktris Ludivine Sagnier yer alacak.

Kapılarını 2 Eylül'de açacak olan 77. Venedik Film Festivali, 12 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.



