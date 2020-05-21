Mavinin ressamı Ali İsmail Türemen’i kaybettik

21 Mayıs 2020 Perşembe, 18:59

19 Mayıs 2020’de 79 yaşında aramızdan ayrılan Ali İsmail Türemen’in vefatını yeğeni Mediha Didem Türemen sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:

“Ah amcacım.. Maviler içinde uyu.. ?

Daldığın denizler, yarım bıraktığın tuvaller, özlediğin pek çok kişi ve anneciğin Mediha, artık gidemediğin yerler bekliyordu seni. ?

Çoktan bildiğim ya da zamanla fark ede ede anmaya devam edeceğim kadar çok emeğin var bende ve sayısız inceliklerle dolu an.?

Doğacağımı ilk duyduğunda annenin adını taşıyan bir kız çocuğu olacağımı aylar önce bilmendi galiba ilk hatıramız. Babamın amcası olmaktan öte, tüm ailemizin baba yarısı, arkadaşıydın. ?

Yıllardır, atölyede beraber çalıştığımız günleri, ayrıntılarda dünyalar bulmayı öğretmeni, öten kuşun adını bilmenin inceliğiyle doğayı dinlemeyi, bir anda içinden gelen dizeleri, yaptığın her işe duyduğun sevgiden ilham almayı çoktan özlemeye başlamıştım. ?

Hadi kahve molası deyip ellerimiz boyalı dinlenirken, yaşam hakkında konuşmanın ve yorulup mola vermenin gerçekten nasıl bir keyife dönüşeceğini, hayata çok yönlü bakmanın cesaretini öğrendim senden. ?

68 kuşağının paleti kurumayan ressamı, Tatbiki’nin gözü kara devrimcisi, öğrencilerinin hak savunucusu. ?

Dokunduğun binlerce öğrenciden, yolunu açmak için cesaret verdiğin kişiden biri oldum. Defalarca teşekkür ederim. ?

“Evlat..” diye başlayan sözlerini çok özleyeceğim.”?

Türemen’in cenazesi 20 Mayıs’ta Edirnekapı’daki aile mezarlığına defnedildi.



"Otoportre" (1990)

ALİ İSMAİL TÜREMEN KİMDİR?



1 Mayıs 1942’de İstanbul’da dünyaya gelen Ali İsmail Türemen 1968 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu bitirdi. Aynı yıl Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda göreve başladı. 1987 yılında profesör ünvanını aldı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucu hocalarındandır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Temel Sanat Eğitimi ve Tasarım İlkeleri dersleri verdi.



ÖDÜLLERİ



1975 “9. DYO Sergisi” Başarı Ödülü

1976 “İstanbul Arkeoloji Müzesi” Sanat Ödülü

1979 “3. Sedat Simavi Vakfı” Görsel Sanatlar Ödülü



