Mavişehir’deki arsa satışına karşı verilen mücadele büyüyor

16 Temmuz 2020 Perşembe, 16:38

İzmir Karşıyaka ilçsinde TOKİ'nin düzenlediği ihale ile beraberinde çıkan ‘rant' tartışmaları sürüyor. Satışı durdurmak ve arsaların ranta açılmasını engellemek için güç birliği yapan kurumlar, bugün Mavişehir’de toplandı.

Toplantıya; TMMOB İKK Dönem Sekreteri ile Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Karşıyaka Belediyesi’nin temsilcileri katıldı.

SPOR ALANINI ALAN FİRMA VAZGEÇTİ

Mavişehir Vilları önünde yer alan 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki ‘rekreasyon alanı’ ile yakınında bulunan 10 bin 544 metrekarelik ‘açık spor tesisleri ve trafo alanı’ imarlı iki arsa, TOKİ tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen müzayedede toplam 112 milyon liraya satılmıştı. Spor alanını 60 milyon TL’ye alan firma tepkiler üzerine geri adım atarak satın almadan vazgeçerken, prosedür gereği ikinci en yüksek fiyatı veren firmaya teklif gitmesi bekleniyor.

Sürecin başından bu yana satışı engellemek için büyük çaba harcayan ve Ankara’daki müzayedeye katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bundan sonraki süreçte de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB’a bağlı odalar ile birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi. Başkan Tugay, satışlar kesinleştiği takdirde hukuki yollara başvacakalrını bildirdi.